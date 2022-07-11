ETF配息旺季到 富邦旗下3檔台股ETF訂18日除息

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）富邦投信7月1日發布富邦公司治理、富邦台50及富邦台灣半導體ETF收益分配期前公告，3檔台股ETF除息日為7月18日，想要參與除息的最後買進日為7月15日，配息發放日則是8月18日。

富邦投信表示，富邦公司治理、富邦台50及富邦台灣半導體，7月預計配息金額分別為每單位新台幣1.483元、1.248元、0.219元，依6月30日收盤淨值換算的年化配息率分別約10%、3.76%、3.98%，投資人最晚只要在7月15日前持有或買進，皆可參與本次配息。惟實際配息金額及配息率，仍需依7月13日實際配息金額之公告為準。

富邦投信表示，近期因國際股市持續修正，大盤面臨重挫，但因台股體質健全，上市公司今年前5個月累計營收再創高，顯示動能依舊強勁。此外，根據Bloomberg資料顯示，隨著股價的修正，截至6月底，台股的本益比僅剩10.4倍，而殖利率更來到4.11%，價格嚴重被低估，近期可逢低進場布局台股。

富邦投信也提醒，投資人參與ETF配息時，應留意配息率並不代表ETF的報酬率，過去配息率也不代表未來配息率，且配息率也會因市場狀況及經理公司配息政策，使得每次配息金額有所不同，甚至有單次配息率衝高的情形。（編輯：趙蔚蘭）1110711