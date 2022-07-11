美系客戶Type C出貨增 匯鑽科6月營收雙成長

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）表面處理廠匯鑽科技今天公告6月合併營收新台幣1.08億元，月增6%，年增8%，呈現雙成長，匯鑽表示，主要在於美系客戶手機Type C相關產品出貨量增加；另外也將受惠歐盟等要求3C產品傳輸規格統一化趨勢。

匯鑽科累計今年上半年合併營收6.21億元，則與去年上半年約持平。

匯鑽科表示，6月合併營收較上月與去年同期雙成長，主要在於美系3C客戶近期開始進行手機Type C零組件備貨，對高階珍珠鎳表面處理製程業務需求提升，帶動整體營運增溫，預估隨歐盟等要求3C產品傳輸規格統一化趨勢下，高階Type C珍珠鎳表面處理的需求將持續增加，匯鑽科可望持續受惠此一商機。另外，在無線藍芽耳機及商用硬碟產品方面，匯鑽科目前下游客戶訂單及出貨量均維持穩定。

此外，匯鑽科指出，以目前客戶訂單狀況來看，下半年美系客戶高階Type C珍珠鎳表面處理的需求仍維持穩定；商用硬碟出貨成長動能則可能部分受到大型資料中心近期下修資本支出所影響；將持續與下游客戶合作開發各項利基型產品的表面處理業務，維持公司中長期發展動能。（編輯：楊凱翔）1110711