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誠品信義續約喊卡？羅智先：房客正常營運不便談

2022/7/12 13:11
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（中央社記者江明晏台南12日電）有關房東統一集團可能對誠品信義店續約喊卡一事，統一董事長羅智先今天表示，房客還在正常營運中，不方便去談；至於是否開出時代百貨二店，統一美麗事業董事長高秀玲表示，「目前集團沒有給我這樣的任務」。

誠品信義店先前傳出續約卡關，且有可能終止合約，外界關注是否如外傳由房東統一集團關係企業時代百貨台北店開出「二店」。

統一董事長羅智先今天接受媒體提問表示，現在誠品信義店房客還在正常營運中，不方便去談相關問題，對雙方關係和對方營運都不公平。

高秀玲指出，信義區幾乎是全世界百貨競爭最激烈的地區，但統一時代服務目標非常明確，在台北市很好的地點，而夢時代這3年的成長目標明確、即知即行。

對於統一時代百貨是否開出「二店」，她說，「目前集團沒有給我這樣的任務」，並未透露誠品信義店租約到期後，未來可能的發展動態狀況。

此外，高秀玲也表示，全球精品品牌都提出漲價，面對通膨可能有消費轉移至平價物品的狀況，集團有康是美這類生活品牌，會提早布局。（編輯：郭無患）1110712

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