高市輔導牙技產業轉型 IFAA國際研討會9月高醫登場

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）人口老化、口腔健康意識抬頭，牙科醫材發展益趨重要。高市府媒合在地醫材設備廠，導入數位科技與3D列印技術大幅縮短假牙，將於9月舉辦國際研討會暨牙科器材成果展。

高雄市政府經發局今天新聞稿表示，輔導牙技產業智慧轉型，媒合在地醫材設備廠與牙技所合作，導入數位科技與3D列印技術，大幅縮短假牙、植牙導板製作時間，預計9月3、4日與社團法人中華民國牙體技術學會在高雄醫學大學國際會議中心舉辦「2022IFAA國際研討會暨牙科器材成果展」。

經發局長廖泰翔表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速數位轉型，智慧化成為產業競爭力關鍵。為此市府與中央合作在南科高雄園區打造醫材產業聚落，加速在地產業智慧轉型。

廖泰翔指出，南科高雄園區已有鴻君科技、全球安聯、台植科、科頂、醫百等醫材業者形成產業聚落，並具備開發數位假牙設備系統、植牙導航等數位設備能力。經發局主動媒合醫師、牙技業者合作，由第一線提供臨床經驗，協助業者快速驗證並累積臨床回饋，加速國產化牙科醫療產品數位化進程。

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中華民國牙體技術學會理事長歐旻瓚表示，傳統假牙製作過程繁瑣又費時，具有時效、品質不安定的因素。經發局偕同金屬中心媒合學會會員導入3D列印機、數位齒雕機、隱形矯正裝置製程、口內掃描機等數位假牙AI關鍵技術後，不僅提升牙技製程效率及品質，也拉近醫技間溝通與距離，進一步提升整體牙體產品質量。

經發局招商處表示，「2022IFAA暨牙科器材成果展」是年度重要醫技國際交流會議，時隔7年再次在高雄舉辦，邀請台、日、韓、約旦等頂尖專家分享國際數位牙科技術，並邀請在地醫材廠商展出最新產品，協助業者了解產業趨勢、快速打入全球市場。（編輯：孫承武）1110712