鴻海攜泰國PTT 東部經濟走廊設廠2024年生產電動車

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（中央社記者張建中新竹12日電）鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資的泰國電動車廠Horizon Plus，今天簽署土地買賣協議，將在Rojana工業園區內設廠，預計2024年開始生產電動車。

Horizon Plus今天發布新聞稿表示，鴻海E事業群ETVG處總經理暨Horizon Plus執行長邱創儀和PTT電動車子公司Arun Plus董事總經理伊可猜（Ekachai Yimsakul ）代表與Rojana工業園區副總裁Chai Vinichbutr簽署土地買賣協議。

Horizon Plus計劃在泰國的東部經濟走廊（EEC），打造一座占地313萊（萊為泰國土地計算單位rai，每萊相當於1600平方公尺）的新電動車製造廠，預計2024年完工開始生產。

Horizon Plus將在泰國建立具包容性的電動汽車生態系統，將與有興趣在泰國開發電動汽車和支持電動汽車製造的汽車品牌合作。（編輯：楊凱翔）1110712