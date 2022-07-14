鴻海盤中最高106元 花9個交易日完成填息

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）台股今天開低翻紅走高，上下震盪近300點，鴻海股價走勢堅挺，近11時30分一度來到新台幣106元，漲3.4%，花費9個交易日完成填息。

鴻海於4日除息交易，每股配發現金股利新台幣5.2元，7月1日收盤價105元，7月4日開盤參考價101元，近日股價受台股波動震盪影響，填息之路相對曲折，今天股價走堅，盤中拉出一根紅K棒，最高股價106元一度站上半年線，完成填息。

不過外資法人持續調節鴻海持股，13日賣超1565張，與投信和自營商對作，外資法人已連續4個交易日賣超鴻海累計超過1.59萬張，7月截至13日累計賣超逾4.08萬張，6月至7月目前為止，外資累計賣超逾7.59萬張。

展望第3季，鴻海審慎樂觀，仍需要密切觀察通膨後續發展，以目前能見度而言，鴻海指出約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望顯著成長。鴻海對全年度展望也提高，表現將優於公司原先持平預期。

鴻海6月自結合併營收新台幣5261.96億元，月成長2.33%，年成長31.02%，創同期新高；第2季自結營收1兆5104億元，季增7.26%，年增11.3%，也創同期新高；累計今年上半年自結營收2兆9186.05億元，年成長8.08%，也創歷年同期新高。（編輯：趙蔚蘭）1110714