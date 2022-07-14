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金管會跟進國安基金 祭2招穩定台股提振市場信心

2022/7/14 16:21（7/14 16:32 更新）
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金管會14日出手公布穩定股市措施，除了鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，也宣布放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北14日電）繼國安基金決議進場護盤後，金管會今天也出手公布穩定股市措施，除了鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，也宣布放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。

金管會上一次放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，是2020年3月全球受COVID-19疫情衝擊，股市災情慘重，金管會出手救市，實施期間將近3個月。

金管會證期局副局長高晶萍表示，考量近期股市波動較劇烈，自今年7月15日起投資人經授信機構同意，得以具有市場流動性且能被客觀合理評估價值的其他擔保品，補繳融資自備款或融券保證金差額。

高晶萍呼籲，券商等授信機構合理評估投資人融資融券交易狀況，在符合法令規範下給予妥適處理。

高晶萍表示，金管會將持續關注國際情勢對總體經濟影響及台股表現，督導證交所及櫃買中心加強注意全球經濟趨勢對上市櫃公司財務業務影響及相關資訊及時揭露，並在必要時採取相關穩定措施。（編輯：潘羿菁）1110714

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