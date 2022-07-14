台股上漲卻啟動救市？2指標讓金管會決定出手

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（中央社記者謝方娪台北14日電）國安基金12日傍晚決議授權進場，台股連2天收紅，金管會今天下午宣布啟動首波穩定股市措施，救市時機引市場關注。金管會表示，出手主因考量台股跌幅及融資維持率，決議放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，紓解投資人壓力。

睽違2年，金管會今天宣布再次啟動穩定股市措施，首波措施包含鼓勵上市櫃公司實施庫藏股及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，15日起投資人可和券商協商融資券追繳差額的抵繳擔保品，在取得券商同意下，可以股票、債券與基金以外的有價品協商抵繳。

市場預期，金管會救市首部曲可望減緩斷頭潮賣壓，紓解投資人壓力並提振股市多方信心。

不過，國安基金12日宣布授權進場，隔天帶動台股上漲逾300點，今天台股依舊收紅，終場上漲113.84點，台股連2個交易日皆收紅，金管會此刻啟動救市考量引起市場關注。

金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會觀察從6月16日後融資擔保維持率多在150%上下波動，雖然追繳門檻為130%，但股市較好的時候擔保維持率實際上會到170%，加上考量近期股市波動加劇，金管會檢視整體發展，決議動態調整、適時推出政策。

根據證期局評估，目前台股違約金額不大、占比也不高，但考量融資維持率已降至150%左右，加上台股近期波動加劇，可能今天下跌、明後天又上漲，透過放寬擔保品範圍可作為寬容措施，紓解投資人財務壓力。

市場關注金管會是否配合國安基金護盤，高晶萍重申，金管會監理資本市場秩序、國安基金維持股市穩定，兩者功能不同，金管會評估台股跌幅及融資維持率後，認為可適時推出相應政策。

金管會今天也公布，上市櫃公司上半年累積營收為新台幣20.61兆元，年增11.04%；6月營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高，高晶萍表示，國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，提醒投資人多關注上市櫃公司基本面變化。

由於股市環境及國際情勢持續動態變化，金管會將從整體盤勢、國際經濟情勢及投資人權益等各面向綜合考量，適時推出相應監理措施。（編輯：潘羿菁）1110714