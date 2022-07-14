亞太電攜手台中港 打造智慧港灣

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（中央社記者江明晏台北14日電）亞太電信於台中港打造智慧港灣，運用5G通訊技術，結合低軌衛星環境影像監測、無人機巡航等新興科技，達到優化港埠營運效能、提升船舶航安、環境保護等效益。

ESG議題持續受全球關注，結合數位科技，推動港口智慧化，成為國際海港發展趨勢。

亞太電信去年11月起，攜手交通部科技顧問室、台灣港務公司，推動「運用先進5G通訊與多元低軌衛星打造智慧安全永續港灣計畫」，於台中港場域打造智慧港灣。

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亞太電今天舉辦記者會暨研討會，攜手各領域專家，進行技術交流，盼透過產官攜手合作，複製產業經驗，帶動5G智慧海港產業發展。

亞太電信表示，台中港不僅為國際商港之一，也是全台最大離岸風電機組裝碼頭，船隻進出頻繁，亞太電信運用多元低軌衛星技術，結合無人機進行偵測，透過5G將影像即時回傳到後端伺服器，藉由圖像AI辨識，進行船舶航跡預測及避碰預警、海洋油污偵測追蹤、機動式空品巡檢。（編輯：趙蔚蘭）1110714