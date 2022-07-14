台積電法說會外資終止連7買 土洋法人對作

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電舉行線上法說會，外資終止連7個交易日買超，轉為賣超6541張，投信與自營商同步買超，土洋法人對作。法人表示，台積電營運表現與展望優於預期，但供應鏈調整庫存，產業前景具不確定性。

眾所矚目的台積電法人說明會下午登場，今天股價開低震盪走高，盤中最低觸及新台幣463元，下跌7.5元，市值滑落至12兆元，隨後買盤湧入，台積電股價由黑翻紅，一度攀高至477.5元，終場收在475元，上漲4.5元，市值12.31兆元。

外資在連續7個交易日共計買超3萬9235張後，今天轉為賣超6541張。投信與自營商合計買超2000多張，呈土洋法人對作局面。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電第2季營運表現優於預期，第3季及今年全年營運展望也優於預期，釋出的訊息中性偏多。

台積電第2季在高效能運算、物聯網及車用電子需求強勁帶動下，季營收達5341.4億元，歸屬母公司淨利2370.3億元，皆創新高，毛利率達59.1%，優於原訂的56%至58%目標，每股純益9.14元。

台積電預期，第3季營收可望達198億至206億美元，以中間值202億美元計將季增11%，今年美元營收年成長率可望落在mid-thirties百分比區間（約34%-36%間），增幅優於先前預估的30%水準。

劉坤錫說，台積電對市況及庫存的看法，符合先前外界預期。因智慧手機、個人電腦和消費終端需求轉弱，供應鏈下半年開始調整庫存，庫存過高現象需要幾季時間調整回復至較健康水準，可能持續到2023年上半年，產業前景具不確定性，庫存去化情況有待追蹤觀察。（編輯：楊蘭軒）1110714