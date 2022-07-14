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林憲銘：緯創灌溉創新動能 將帶動未來20年發展

2022/7/14 20:24（7/14 20:46 更新）
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筆電代工廠緯創董事長林憲銘14日出席緯創垂直加速器Demo Day活動，觀看由緯創垂直加速器招募的7支新創團隊發表成果。中央社記者吳家豪攝 111年7月14日
筆電代工廠緯創董事長林憲銘14日出席緯創垂直加速器Demo Day活動，觀看由緯創垂直加速器招募的7支新創團隊發表成果。中央社記者吳家豪攝 111年7月14日
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（中央社記者吳家豪台北14日電）筆電代工廠緯創董事長林憲銘今天表示，希望透過緯創的力量，灌溉台灣或整個東南亞的創新動能，緯創有望成為直接或間接受惠者，帶動公司下一個10年或20年的發展。

林憲銘今天出席由緯創成立、新創加速器AppWorks協助營運的緯創垂直加速器（Wistron Accelerator）Demo Day活動，緯創垂直加速器招募的7支新創團隊發表成果，分別來自台灣、美國、印度、香港等4個市場。

林憲銘致詞表示，成立加速器的初衷，是希望用緯創力量，稍微灌溉一下台灣或整個東南亞地區的創新動能，希望這些創新動能跟台灣有連結，例如善用台灣的人才、資本和市場，或者以台灣作為橋頭堡，擴大營運範圍及規模。

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他說，緯創現在可以運用的資源比以往多，會根據AppWorks已建立的基礎，把相關想法做得更徹底。無論新創團隊跟緯創在業務、產品方面是否有連結或共同利益，只要能展現成果，緯創都是直接或間接受惠者，畢竟緯創已讓創新環境在台灣生根，創造更多不同的想法和刺激。

林憲銘指出，今年發表成果的新創團隊增加到7個，希望再把內涵做得更好，緯創會不斷思考與調整所能提供的資源，傾聽外界想法，在互動過程中思考如何投入真正對創新環境有幫助的資源，去適應未來發展需求。（編輯：楊蘭軒）1110714

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