公平待客原則評核 8金融業者每次都入榜

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（中央社記者謝方娪台北14日電）金管會公布公平待客原則評核結果，銀行業和壽險業連4年入榜者有上海銀行、土地銀行、中國人壽和國泰人壽；證券期貨業採隔年評核制，連2次入榜者有永全證券、北城證券、國泰期貨和兆豐期貨。

為瞭解金融業是否落實公平待客，金管會對35家銀行、29家專營證券經紀商、14家期貨商、22家壽險及19家產險進行書面評核，檢視2021年度落實情形。

金管會法律事務處長徐萃文今天公布評核結果排名前25%的業者，銀行業有9家，包含三信銀行、上海銀行、玉山銀行、合庫銀行、星展（台灣）銀行、第一銀行、滙豐（台灣）銀行、遠東銀行及土地銀行。

證券業有8家，包含日進證券、中農證券、永全證券、北城證券、台灣匯立證券、法銀巴黎證券、盈溢證券及遠智證券；期貨業有4家，包含元大期貨、元富期貨、兆豐期貨及國泰期貨。

壽險業有6家，包含中國人壽、全球人壽、南山人壽、保誠人壽、國泰人壽、新光人壽；產險業有5家，包含明台產物、南山產物、華南產物、新加坡商美國國際產物及臺灣產物。

金管會同時頒發最佳進步獎，得獎業者為玉山銀行、中農證券、群益期貨、南山人壽及明台產物。

金管會明列，業者具體進步優良事蹟包括總經理親自處理重要客訴並提報董事會研提改善措施、業者將申訴教育訓練列為所有員工必修課程、每月研商問題改善並按季向董事會報告改善情形等。

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金管會也公布銀行業及壽險業連4年入榜公平待客排行榜的業者，包含上海銀行、土地銀行、中國人壽和國泰人壽；證券業及期貨業是隔年評核，連2次入榜業者包含永全證券、北城證券、國泰期貨和兆豐期貨。

徐萃文指出，針對仍有銀行理專挪用客戶款項、券商代客戶保管存摺或決定買賣交易價格、期貨商疏於公平待客內稽內控作業、壽險公司支付不合宜的保戶轉換投資標的佣金、產險公司未確實建立報酬給付控管機制等缺失，金管會除了建議業者法遵及內稽單位加強檢測，也強調將加強日常監理。（編輯：楊蘭軒）1110714