金管會出手護市 黃天牧：不是為救大戶

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（中央社記者謝方娪台北15日電）國安基金及金管會雙雙出手救台股，金管會主委黃天牧表示，台股結構中以散戶占絕大多數，穩定股市並非為救大戶，而是考量整體市場發展，認為這是現階段適合實施的措施，以往也有以類似步驟穩定股市。

近期股市波動劇烈，國安基金啟動護盤，金管會也隨後出手，財金部會護市時機點引起市場熱議，黃天牧今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，澄清穩定股市並非為救大戶或企業。

黃天牧指出，台股市場結構中，散戶占絕大多數，「這不是救誰的問題」，而是針對整體市場發展，評估實施放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍會是比較好的措施，且以往也有以類似步驟穩定股市。

黃天牧也說，擔保維持一般是個人投資，不能說穩定股市措施是為大企業，因為做信用交易或出現違約交割的很多都是散戶。

2020年3月全球股市受COVID-19疫情衝擊，金管會也曾放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍。黃天牧表示，前一次實施近3個月，此次實施多久，會看市場發展情況，畢竟現在美國升息一波波、通膨是否能及時被抑制加上供應鏈問題，未來可能都會有新變化。

針對現在台股是否瀕臨斷頭危機，黃天牧表示「不會以危機形容」，金管會本來就負有對金融市場秩序、資本市場發展重要職責，除了上半年台股加權指數已下跌2成，擔保維持率相比早期維持較高比率，也有持續降低的跡象，金管會認為現階段應提出相應措施進行部署。

金管會首波穩定股市措施有2招，黃天牧說，第一是上市櫃公司若認為股價過低，就實施庫藏股，第二是擴大信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，過往擔保品通常以股票為主，現在擴大擔保品範圍，可避免股價下跌時被強迫賣出，即所謂「斷頭」。

後續若台股持續崩落，黃天牧指出「金管會在不同情況下會有不同措施」，目前措施是金管會每天觀察股市發展，認為現階段適合提出的措施，未來還是會視情況發展，採取必要措施。

至於金管會出手護市，是否和國安基金進場有關，黃天牧回應「不必然有關係」，但他認為國安基金也是看到資本市場有些需要注意的地方，才會決議進場。（編輯：張均懋）1110715