公平會核准有條件併購大潤發 全聯：雙品牌並進

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（中央社記者曾智怡台北15日電）公平會有條件通過全聯併購大潤發，全聯表示，今後將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進；董事長林敏雄強調，結合雙邊長年實戰經驗，一定能為消費者創造更多優質消費體驗。

全聯福利中心斥資新台幣115億元收購大潤發，歷經約半年審查階段，公平會今天公告有條件通過併購案。全聯表示，經台灣公平交易委員會核准，自法國歐尚集團、潤泰集團取得95.97%大潤發流通事業股份有限公司股權，本次收購範圍包含大潤發自有土地及建物、門市經營權及大潤發自有品牌。

全聯今後將建立跨部門溝通平台，整併超市與量販各自專長，以雙品牌並進，期望各自團隊持續發揮對消費市場的實戰經驗與互補性，共同攜手展開台灣零售業新篇章。

全聯董事長林敏雄表示，全聯是本土企業，每間門市對於地方特色、顧客商圈都非常熟悉，一直以全民超市為己任。他認為，結合大潤發在量販市場的豐富實績及全聯在超市零售的長期耕耘，必定能為消費者創造更多優質的消費體驗及高性價比的產品服務。

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林敏雄先前接受媒體訪問時表示，大潤發不會改名，團隊全部留用，併購價格為115億元。全聯總經理蔡篤昌指出，超市和量販是完全不同模式，因此如果能直接買下專業團隊，並結合原有超市資源，未來就有機會發揮更大綜效。

關於全聯公司擬取得大潤發95.97%股份的結合案，公平會13日委員會議決議，不禁止其結合，但附加負擔，以確保結合後「整體經濟利益」大於「限制競爭之不利益」。（編輯：潘羿菁）1110715