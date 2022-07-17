富士康威海科技園區投產 攻印表機營收逾884億元

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海集團中國山東富士康（威海）科技園區日前啟用投產，可年產各類印表機超過1200萬台，營收規模超過人民幣200億元（約合新台幣884億元）。

根據微信公眾號16日訊息，15日富士康（威海）科技工業園舉行投產儀式，這是全球印表機產業基地，一期投資3.5億美元（約合新台幣104億元），占地433公畝，總建築面積55萬平方公尺，若全部投產，年產各類印表機可到1200萬台以上，營收規模可超過人民幣200億元。

根據訊息，富士康（威海）科技園區在去年9月正式施工，今年7月正式投產。

產業人士透露，富士康（威海）科技園區主要生產製造惠普（HP）等品牌的印表機產品。

鴻海集團積極布局山東，去年12月中國媒體報導，鴻海合作中國汽車品牌商吉利集團，雙方旗下子公司合資成立山東富吉康智能製造，布局積體電路晶片、智慧控制系統、智慧基礎製造設備等。

去年11月中國媒體報導，鴻海集團在中國青島轉投資首座晶圓級封測廠，在青島西海岸新區投產，這是智慧型無人化燈塔工廠，導入全自動化搬運、智慧化生產與電子分析等高階系統，預計達到量產後，每月封測晶圓晶片約3萬片。產業人士指出，青島廠主要布局晶圓級封裝（WLP）與測試服務。

2020年4月，鴻海子公司富陽新能源科技（南陽）砸人民幣2.75億元（約合新台幣11.73億元），取得中國山東誠尚能源股權，深耕太陽能事業。（編輯：楊蘭軒）1110717