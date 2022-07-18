期交所加入ISDA 提升台灣衍生性商品市場能見度

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）台灣期貨交易所今天表示，7月14日加入國際交換衍生性商品協會（ISDA , International Swap and Derivatives Association），未來將參與各項ISDA活動，深化與各國衍生性商品市場參與者與管理者交流，提升台灣金融市場的國際能見度。

期交所新聞稿指出，ISDA創始於1985年，是全球衍生性商品市場組織，提升店頭衍生性商品市場安全與效率，藉由降低交易對手信用風險、增加透明度、強化產業基礎建設等3個領域，建立穩健金融市場與強化金融監理框架。

目前ISDA已有超過980家會員機構，會員分布全球78個國家，涵蓋銀行、保險、資產管理、退休基金、交易所、結算機構、能源公司及跨國組織等各類衍生性商品市場參與者，其中交易所會員包括芝加哥商品交易所（CME）、歐洲期貨交易所（Eurex）、倫敦證券交易所（LSE）、日本、香港、韓國及新加坡交易所等各大歐美及亞洲交易所。

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期交所表示，ISDA開創衍生性商品交易的標準文件，同時致力與各國政府機關維持密切溝通管道，促進衍生性商品市場健全發展。

期交所預計在7月25日開辦店頭衍生性商品集中結算業務，成為ISDA會員後，期交所表示，這可取得ISDA最新發布的相關文件與法律意見，透過參與相關活動與會議，深化與各國衍生性商品市場參與者與管理者交流，即時掌握國際最新發展趨勢，促進台灣店頭衍生性商品集中結算制度更加完備。（編輯：楊凱翔）1110718