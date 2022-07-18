政府大力推動建設 去年撥用國有土地價值逾800億元

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（中央社記者張璦台北18日電）為協助各級政府推動重要建設，財政部國產署今天表示，近5年平均每年協助撥用國有土地逾1萬筆、面積近1300公頃；以去年而言，中央、地方撥用的國有土地價值共計超過新台幣800億元，且其中逾9成屬無償撥用。

財政部國產署召開例行記者會指出，國產署長期協助各級政府機關，依法撥用國有不動產興辦各項公共建設，近5年平均每年協助撥用國有土地逾1萬筆、面積近1300公頃。

據統計，去年撥用國有土地面積達2582公傾，共1萬6312筆，均為近5年之最。

國產署說明，相關取償方式是依行政院訂頒「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」規定辦理，以去年為例，中央與地方機關撥用的國有土地，合計逾800億元，其中逾9成屬無償撥用。

國產署協助衛生福利部桃園醫院撥用1.7公頃國有土地，將新建住宿式長照機構，落成後可為當地民眾提供完善服務；及協助各級政府撥用約25公頃國有土地興辦社會住宅，近期桃園市「蘆竹二號」、「台中北屯好宅」等社會住宅陸續完工，可供民眾入住，目前有約70公頃土地保留給中央、地方評估是否作為社宅之用。

國產署指出，為撥用相關作業規範與時俱進，以利實務執行，於今年6月22日修正「國有不動產撥用作業注意事項」；內容主要規範國產署暨所屬分署、辦事處受理機關申撥國有不動產，辦理審查，及協助申撥機關完成撥用手續的相關作業。

國產署表示，未來將持續檢討各項撥用法規，使機關撥用國有不動產的作業更簡便順暢，加速政府各項建設推動。（編輯：蘇志宗）1110718