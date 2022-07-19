「有急事找你」簡訊氾濫 NCC呼籲民眾三不五要

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（中央社記者蘇思云台北19日電）近期「有急事找你」或是「報明牌」等行銷簡訊氾濫，NCC表示，行銷簡訊並非電信事業個資外洩造成，民眾收到時切記不瀏覽可疑網站、不連接可疑Wi-Fi以及不下載可疑APP等「三不五要」原則，加強保護個人資料與隱私安全。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天發布新聞稿，就電信業者個資防護、手機資安及協助警政單位防制電信詐騙作為等三面向說明。

近期民眾收到「有急事找你」及「投資、報明牌」等行銷簡訊懷疑電信事業個資外洩。NCC表示，調查發現，簡訊並非電信事業個資外洩造成，是由代發資訊業者或公司行號以隨機方式發送，目的在引誘民眾點取超連結網址以加入群組。

NCC呼籲，民眾收到簡訊時，應注意內容真實性，如有疑慮可向內政部警政署165全民反詐騙網站或專線詢問。

NCC表示，為促使智慧型手機製造商重視內建軟體資安，NCC每年持續針對電信事業當年度上半年銷售量較高且未取得資安認證的10款不同廠牌智慧型手機，再加上5款前一年度下半年銷售量較高的中國大陸廠牌手機，進行手機系統內建軟體的資安檢測，也會對外公布檢測結果，以確保消費者權益。

NCC提醒，民眾在手機自行安裝的APP與使用習慣等也存在資安風險，呼籲民眾切記「三不五要」，以加強保護個人資料與隱私安全。

NCC指出，「三不」包括不瀏覽可疑網站，不連接可疑的WiFi避免隱私遭竊，不下載可疑APP，因為若APP取得手機管理者權限，可能導致手機上所有個資與隱私遭竊。

「五要」包括要定期更新密碼、要更新軟體程式與備份資料、要關閉未使用的WiFi/藍牙/NFC等介面、連接的WiFi要開啟加密防護、手機不再用時要刪除機敏資料等。

NCC強調，NCC除了參與跨部會防詐平台，也邀集電信業者配合警政單位，針對電信詐騙的技術與手法研析防制對策。電信業者配合刑事局辦理相關防制措施，過去3年（108年到110年）成果包括攔阻簡訊共2823萬則、停斷話1萬4849個門號、發送反詐宣導簡訊1億9193萬則。

NCC表示，配合行政院「新世代打擊詐欺行動綱領」施行，未來每年成果指標將提高為攔阻簡訊為3000萬則、停斷話5000門、發送反詐宣導簡訊1億2000萬則。（編輯：翟思嘉）1110719