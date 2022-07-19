富邦產馬來西亞設再保子公司 海外首例金管會同意

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（中央社記者謝方娪台北19日電）保險業響應新南向，金管會今天宣布核准富邦產險至馬來西亞納閩島設立再保險子公司「納閩富邦再保險」，創台灣保險公司在海外設立再保險子公司首例。

富邦產險已在1992年間赴馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處，根據富邦產險評估，馬來西亞產險市場穩定成長且長期獲利，為拓展馬來西亞產險業務，富邦產險規劃在馬來西亞納閩島國際境外金融中心設立再保險子公司，金管會依富邦產險2021年度財務指標，決議予以核准。

金管會保險局副局長林志憲表示，此為台灣保險公司首次在海外設立再保險子公司，有助為當地台商提供更完整風險規劃，同時響應政府新南向政策，擴展東南亞產險市場，提升台灣保險業國際競爭力。

按馬來西亞規定，再保險公司法定資本額要求最低為馬幣1000萬令吉（約新台幣6800萬元）。富邦產險取得金管會核准後，仍要向馬來西亞當地提出申請等程序，再保險子公司開業時間估最快落在明年。根據富邦產險預估，開業第4年可望出現獲利空間。

富邦產險目前海外據點包括越南子公司、吉隆坡代表人辦事處、印尼代表人辦事處與北京代表人辦事處，另有參股投資中國地區1家保險公司、菲律賓1家保險經紀人公司及泰國1家保險經紀人公司。

金管會統計至今年6月底止，台灣保險業赴東南亞設立子公司共有2家產險、2家壽險，分別為富邦產險、國泰世紀產險、富邦人壽及國泰人壽，且均落腳越南。（編輯：楊凱翔）1110719