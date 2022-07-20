景氣展望下滑 調查：買房意願指數近5年低點

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（中央社記者蘇思云台北20日電）國泰金今天發布7月國民經濟信心調查，受到全球經濟成長動能降溫影響，景氣展望指數來到逾2年低點，民眾買賣房意願也都下降，買房意願指數走低到-57.9，為近5年低點。

國泰金今天發布調查，受到全球經濟成長動能降溫影響，景氣展望指數從6月的-12.8降到7月的-36.2，來到逾2年低點，現況指數也從6月的-48.2走低到-60.7。民眾薪資上漲預期指數跟大額消費意願指數也都呈現下滑。

在房屋交易調查方面，調查指出，賣房意願指數從6月的-12.2下滑到-17.4，為2021年11月以來新低，買房意願指數也從6月的-53.5走低到-57.9，為近5年低點，反映民眾買賣房意願都下降。

市場擔憂全球景氣陷入衰退，避險情緒升溫，台股近期隨國際股市而震盪偏下，國安基金也在7月12日傍晚召開臨時會授權進場。調查顯示，民眾對股市的樂觀指數從6月-1.6大幅下滑至-30.5，風險偏好指數也從6月的2.2走低到7月的-14.3。

國泰金指出，這次時事題詢問民眾對於2022年下半年台股加權指數高低點的預期。

調查顯示，高達47.3%的民眾認為台股指數下半年高點在17000下方，26.9%的民眾預期高點落在17000到18000區間，22.6%則認為落在18000到19000區間，僅3.2%的民眾預期高點會超過19000。整體來看，近5成民眾預期下半年台股高點會低於17000。

至於台股低點區間預期，調查顯示，48.7%的民眾預期下半年台股低點將落在14500下方，20.8%的民眾認為落在14500到15000區間，15.9%的民眾則預期落在15000到16000區間。整體而言，近7成民眾預期今年下半年台股低點將在15000下方。

總體經濟部分，民眾對台灣今年經濟成長率平均預期值為2.68%，低於6月調查值2.83%，7成民眾認為今年經濟成長率會達2%以上；民眾對今年平均通膨預期值為3.03%，較6月調查值2.90%上升，其中，59%民眾則預期通貨膨脹率會高於3%。

國泰金表示，本次調查期間為7月1日到7日，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收1萬9821份有效填答問卷。（編輯：翟思嘉）1110720