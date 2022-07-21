傳鄭深池買凱明投資股權 長榮國際：股東私事

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（中央社記者賴言曦台北21日電）媒體報導，市場傳出長榮國際董事長、長榮集團創辦人張榮發女婿鄭深池買下張榮發次子張國明的凱明投資股權；長榮國際表示，這是股東私事，與公司業務無關。

屬於長榮「弟弟派」的凱明投資為長榮鋼鐵及長榮國際的董事，鄭深池出任長榮國際董事長一職，即是以凱明投資代表人身分擔任。

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市場傳聞凱明投資已在7月15日向台北市商業處申請變更董事長，由張國明改成鄭深池；但截至21日上午，經濟部商業司商工登記公示資料顯示，凱明投資負責人仍為張國明。長榮國際表示，這是股東私事，與公司業務無關。

據經濟部商業司商工登記公示資料，凱明投資公司於2019年1月11日核准設立，總資本額新台幣1500萬元。對於傳聞鄭深池要買下凱明投資，業界人士接受中央社記者採訪時認為，鄭深池是以凱明投資代表人身分出任長榮國際董事長，如果鄭深池買下凱明投資，身分會比較名正言順，是更符合公司治理的作法。（編輯：張良知）1110721