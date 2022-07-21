台股大漲204點逼近萬五 法人：壓力區在15150點

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）聯發科、台積電等電子權值股領軍，台股今天震盪走高，終場大漲204.48點，收在14937.7點，一舉收復14800點和14900點整數關卡，逼近萬五大關。

法人指出，台股由電子股帶動近期大盤反彈，最快22日有機會挑戰萬五大關；挑戰萬五後，將面對真正的壓力區落在15150點區間。

美國晶片法案挺進第一關，美股四大指數收紅，費城半導體指數強勢，台股今天電子權值股領軍、金融股回神，指數震盪走高，一舉收復14800點和14900點整數關卡。

終場大盤收在14937.7點，大漲204.48點，逼近萬五大關，漲幅1.39%，成交值來到新台幣2357.91億元，電子股終場勁揚1.81%，金融漲0.99%，航運漲2.08%。

三大法人外資及陸超、投信、自營商同步買超，合計買超135.67億元，其中自營商買超15.71億元，投信買超4.42億元，外資及陸資買超115.54億元。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪指出，台股今天呈現相對強勁走勢，聯發科收復700元、台積電重返500元，電子權值股表態，主要是反映美股費城半導體指數強勢。

兆豐投顧協理黃國偉接受記者電訪分析，台股近日反彈站上月線約14637點，突破月線後確立短期底部，主要是反映費城半導體指數強勢，台股由電子股帶動近期大盤一波反彈，最快22日有機會挑戰萬五大關。

展望台股後市，黃國偉指出，台股近日若挑戰萬五大關成功，須留意萬五以上反壓。大盤在6月30日跌破萬五留長黑缺口，預期台股挑戰萬五後，將面對真正的壓力區在15150點區間，最快明天進入壓力區。

林漢偉指出，台股大盤技術指標突破月線反壓後，走勢盤堅，他對台股後市仍相對樂觀，預期台股有機會緩步墊高，不過大盤從前波低點13928點反彈近千點，在萬五關卡前後恐面臨震盪。（編輯：楊凱翔）1110721