漢翔與勞斯萊斯簽意向書 承製新航空發動機核心零件

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（中央社記者賴言曦台北21日電）漢翔公司今天表示，董事長胡開宏近期率團隊到英國法茵堡國際航展觀展，並與英國發動機製造大廠勞斯萊斯（Rolls Royce）簽訂新一代發動機Pearl 10X的5項核心零組件7年長期合作意向書，為雙方合作創下新里程碑。

漢翔今天透過新聞稿說明，這次的7年長期合作意向書是由胡開宏與勞斯萊斯首席採購長馬修（Warrick Mathews）代表簽署。

漢翔指出，公司承製的Pearl 10X發動機核心零組件，除了有前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件外，也包含深具科技機敏性的關鍵零件「燃燒筒」（Combustor Liner），顯示漢翔的技術能力與保護商業機密的作為，深受國際大廠肯定。

漢翔表示，Pearl 10X發動機將搭載於達梭航太（Dassault Aviation）新世代商務噴射機Falcon 10X，首架飛機預計2023年開始總組裝。

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漢翔說明，勞斯萊斯長期專注於雙走道客機及商務噴射機市場，其中，商務噴射機發動機已打入全球3大商務噴射機製造商；而漢翔自2009年起成為勞斯萊斯的策略夥伴，雙方於2015年啟動Pearl 15發動機的同步工程業務，並深化合作Pearl 700發動機性能的提升案。

展望後市，漢翔表示，近期全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各國邊境逐漸解封，民眾生活回歸正常，航班也日益增加，飛機數量需求上升，順勢推升發動機訂單，而漢翔承接勞斯萊斯的發動機業務，可望使營收大幅成長。（編輯：楊蘭軒）1110721