立委籲IFRS 17提早上路 金管會2考量訂2026年接軌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北21日電）壽險業淨值受升息影響大跌，主因現行會計制度下，壽險業僅資產面以公允價值衡量，負債面待2026年接軌IFRS 17才會以公允價值衡量。金管會表示，接軌前的過渡期均會向業者了解實質財務情形。

全球陸續升息，壽險業持有債券價格大跌，衝擊淨值，近日更波及轉投資壽險的上市公司股價，金管會保險局副局長張玉煇表示，利率走升對壽險業實際上具3大正面效益，包括可緩解壽險業在低利率時代面臨的利差損壓力、提高保險業再投資收益、應提存保單負債（準備金）減低。

張玉煇表示，近期壽險業淨值波動主因利率走升，依現行會計制度，資產面已反映壽險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，以致無法完全反映升息對資產及負債的影響。

針對壽險業面臨債券價格下跌產生未實現評價波動，使淨值下滑，張玉煇也提到，壽險業多以持有收取固定利息為目的的長期持有固定收益債券為主，即持有目的並非短期操作，預期升息衝擊應屬可控。

張玉煇強調，壽險業並不會因債券評價下跌，對公司造成實際上營運影響，根據金管會目前了解，壽險業並沒有流動性問題。

國內保險業將在2026年實施IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報），屆時將同時以公允價值衡量保險業資產與負債，可解決現行保險業資產及負債不匹配的情形，不過有立委呼籲，壽險業帳面淨值大跌，若是因目前會計制度下資產面及負債面並未同步以公允價值衡量所致，應和國際同步於2023年先接軌IFRS 17。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張玉煇表示，金管會以國際接軌日加3年作為國內保險業接軌IFRS 17的時程，有2大考量，第一是有利觀察國外實施狀況並配合國情適度調整因應，其次是考量業者在早期相對低利率環境下銷售高利率保單造成的利差損壓力，建置資訊系統及相關法規修正等均需作業準備時間。

張玉煇指出，IFRS 17還需3年多才會上路，在接軌IFRS 17前的過渡時期，金管會均會去了解業者實際財務狀況及所受到的實質影響。（編輯：楊凱翔）1110721