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信邦第2季每股賺3.22元創高 展望第3季持續成長

2022/7/22 16:24
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（中央社記者韓婷婷台北22日電）電子元件廠信邦公布上半年度財報。第2季及上半年營收、稅後盈餘、每股盈餘（EPS）均創歷史新高，單季EPS為3.22元，季增11%，年增17.91%；上半年每股賺6.13元，年增16.7%。信邦展望，第3季營運將持續成長。

信邦上半年度合併營收新台幣144.39億元，年增16.61%；合併毛利率25.66%，較去年同期合併毛利率25.92%，減少0.26個百分點；合併營業淨利16.42億元，較去年同期15.36億元成長6.94%。

上半年稅後淨利14.39億元，較去年同期12.23億元成長17.62%，每股稅後淨利6.13元，上半年度稅後淨利及每股淨利，同創公司成立以來歷史高點。

信邦第2季合併營收74.77億元，季成長7.39%，年成長17%；合併毛利率25.61%，較第1季25.72%，減少0.11個百分點，較去年同期25.79%，減少0.18個百分點。

第2季稅後淨利7.58億元，季增11.43%，較去年同期成長19.01%；每股稅後淨利3.22元，單季稅後淨利及每股淨利，同創公司成立以來歷史高點。

信邦指出，第2季合併毛利率較第一季減少0.11個百分點，主要因產品組合的影響，消費性產業比重較高，加上合併營業費用受惠於運費調降及費用的管控，營業費用率較第一季降低；合併營業外損益則受惠於新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，帶動單季稅後盈餘季增11.43%，高於營收的成長率。

另外，第2季及上半年度合併毛利率較去年同期分別減少0.18及0.26個百分點，主要受原物料成本上漲影響；人員擴增、業務開發費用增加及運輸費用上漲等，都讓營業費用較去年增加。

業外部分，信邦同樣受惠於新台幣與人民幣貶值、樣品及設計服務收入的挹注，推動稅後盈餘呈現年成長。

展望第3季，信邦表示，依據目前客戶的需求，營運將比第2季再成長。（編輯：楊蘭軒）1110722

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