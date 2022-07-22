天熱用電連3天破4000萬瓩 台電不排除下週再創高

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根據台電官網，22日截至下午1時30分左右，用電量高達4058.2萬瓩，高出台電預估最高用電量4030萬瓩，不僅再創用電新高紀錄，更差點超越本日最大供電能力4463.1萬瓩。圖為台北市士林區住宅大樓家戶外牆上設置的冷氣室外機。中央社記者趙世勳攝 111年7月22日

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（中央社記者曾智怡台北22日電）近日用電頻頻創高，台電分析，除因天氣炎熱、產業用電可觀、汽電共生減少發電甚至仰賴台電電力之外，時間帶挪移方案試辦有成，也推升日尖峰用電；若下週熱累積效應持續，25日用電不排除再創高、達4100萬瓩。

景氣暢旺、高溫炎熱推升用電量，今天尖峰負載發生在下午1時49分達到4074.8萬瓩，連3天創歷史新高，皆衝破4000萬瓩。

分析用電攀高原因，除氣候、景氣佳之外，今年因國際燃料價格上漲，導致汽電共生業者發電成本大於售電收入，業者發電意願驟降，減少發電外之外，部分業者甚至停機倚靠台電供電。

觀察今天狀況，汽電共生業者相較去年尖峰負載日（7月27日），整體用電量增加約12.5萬瓩、發電量卻減少103.8萬瓩；另經統計，汽電共生發電度數，今年1至6月較去年同期不但減少發電約18.9億度，還增加使用台電電力近11.5億度。

值得注意的是，為因應夜間尖峰及鼓勵用戶於太陽光電充裕時段用電，台電自去年10月推出時間帶自由選擇試辦方案，台電表示，目前約有1.4萬戶參加試辦，已有相當成果。

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以今天為例，參與試辦電價用戶，6月下旬及7月中旬於夜尖峰時段（晚間6時至10時）平均減少用電約50萬瓩，其中約有40萬瓩用電移轉至日尖峰時段（下午1時至3時），推升日尖峰用電量。

針對下週供電預測，台電表示，以往每年尖峰負載都會出現在7月23日至29日，原預估下週尖峰負載為4050萬瓩，但近日高溫炎熱，熱累積效應顯著，假設天氣維持一樣炎熱狀態，下週一（25日）不排除用電再創高，預估可能達到4100萬瓩。（編輯：潘羿菁）1110722