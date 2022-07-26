穩懋第2季EPS降至1.52元 估第3季營收獲利再探低

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（中央社記者韓婷婷台北26日電）砷化鎵晶圓代工廠穩懋半導體第2季每股盈餘（EPS）僅1.52元，季減27%，年減34%，毛利率下滑到30.2%，上半年EPS為3.6元，年減29%；由於非蘋手機庫存過高，穩懋預估，第3季營收及獲利都將再探低。

穩懋今天舉行線上法人說明會，公布財報，第2季營收52.97億元，季減5%，年減14%，稅後淨利5.44億元，較前季減少31%，較去年同期減少41%；EPS 1.52 元，前季為2.08元，其中毛利率30.2%低於前一季的30.6%；累計上半年營收108.94億元，年減11%，稅後淨利13.3億元，稅後EPS 3.6元，年減29%。

展望第3季，穩懋釋出保守看法，總管理服務處總經理陳舜平表示，除光通訊應用可望回升，整體營運仍低迷，預期持續受到安卓智慧型手機市場庫存調整及大環境的不確定性影響，單季營收估較第2季再下滑mid-twenties 百分比（24%至26%），毛利率也將受產能利用率減少拖累，估將跌破3成，預期落在low-twenties百分比（約21%至23%）水準。

陳舜平表示，第2季包括3D感測相關光通訊、Infrastructure（基礎建設）、Wi-Fi PA等都有成長，但受到中國大陸智慧型手機市場庫存持續調整的影響下，Cellular（蜂巢式網路）PA營收呈現明顯下滑。

陳舜平表示，儘管中國大陸智慧型手機庫存調整從第一季就開始，但俄烏戰爭於第一季開打至今尚未結束，加上第二季中國進入嚴格的防疫封控，不但影響中國當地的消費需求，也導致了原物料短缺及全球供應鏈的中斷，推升了原已居高不下的通膨，更進一步影響終端需求，以致於智慧型手機庫存去化的速度似乎至今仍然緩慢。

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陳舜平認為，在整體手機需求透明度偏低的情況下，儘管美系高階智慧型手機客戶仍然依照過往的步調下單備貨，但在整體安卓手機一片庫存過高聲中，正悄悄的為今年下半年需求投下變數。

不過拉長時間來看，穩懋表示，在總體經濟逆境中，將繼續投入研發量能，開發新應用客戶、所需技術，也認為今年大環境變化只是短期現象，中長期5G大趨勢不變，相關基礎建設及低軌衛星布建都未臻完備，Wi-Fi 6/6E尚在向前推進當中，光通訊及光感測相關應用也處萌芽階段，樂觀看待產業長期的成長趨勢。（編輯：黃國倫）1110726