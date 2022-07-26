娛樂稅遭指不合時宜 財部：多數地方政府反對廢止
（中央社記者張璦台北26日電）娛樂稅課徵遭指不合時宜，財政部今天指出，今天已邀集相關部會及各地方政府開會研商，但與會代表多認為，娛樂稅法不宜廢止，另對課稅項目調整等，意見也不一致，財政部將繼續蒐集各界意見，審慎評估。
各界反映娛樂稅課徵目的已不合時宜，建議檢討；立法院第10屆第5會期財委會也通過相關臨時提案，要求財政部邀集地方政府檢討娛樂稅制及研議精進措施，並提出檢討評估書面報告。
財政部今天透過新聞稿指出，鑑於娛樂稅是地方政府財源之一，為避免影響地方財政及尊重地方自治，今天邀集相關部會及各地方政府開會研商，主要是針對5大娛樂稅制檢討相關事宜，蒐集、交換意見。
財政部指出，5大檢討相關事宜，第一，是否同意廢止娛樂稅法；第二，現行部分娛樂稅課徵項目外界認有徵收率偏低、不合時宜或與政策扞格等情形，應否檢討刪修。
第三，為使娛樂稅課徵範圍更加明確，娛樂稅法第2條第1項第6款「其他提供娛樂設施供人娛樂者」，應否由各目的事業主管機關認定或訂定標準。
第四，娛樂稅法第6條規定，各地方政府得視地方實際情形，在第5條規定稅率範圍內，分別規定徵收率。現行各地方政府訂定的徵收率遠低於法定稅率上限，第5條法定稅率應否檢討。
第五，娛樂稅課稅項目及稅率的檢討，若有稅收損失，如何因應；涉及各目的事業主管機關業管部分，可由各該主管機關依規定提出稅式支出評估報告。
財政部表示，為健全娛樂稅制，並配合政府經濟、社會、環境整體政策，落實賦稅法規與時俱進，透過這次會議與各目的事業主管機關，及各地方政府代表意見交流，與會機關代表多認為娛樂稅法不宜廢止，且對課稅項目調整等意見尚不一致。
財政部進一步指出，後續將蒐集各界意見審慎評估，並作為檢討評估書面報告的參考。（編輯：楊蘭軒）1110726
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