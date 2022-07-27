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美光宣布232層NAND Flash出貨 領先業界

2022/7/27 11:53
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（中央社記者張建中新竹27日電）美光（Micron）今天宣布，232層儲存型快閃記憶體（NAND Flash）正式量產出貨，技術領先全球業界；會優先以封裝顆粒形式及透過Crucial SSD消費性產品系列向客戶出貨。

美光技術與產品執行副總裁德博爾（Scott DeBoer）表示，232層NAND Flash是針對176層NAND Flash技術進行的設計改進，建立高深寬比結構的先進製程能力，並開發新型材料，證明美光具有將3D NAND Flash擴展到200層以上的製造能力。

美光指出，232層NAND Flash技術具備高性能儲存，比176層製程提供的介面數據傳輸速度快50%，每晶粒寫入頻寬較前一代產品提高100%，讀取頻寬也增加超過75%，將強化產品性能和能源效率。

除了可支援資料中心和汽車應用所需的先進解決方案和即時服務，美光表示，232層NAND Flash也能提供行動裝置、消費電子產品和個人電腦所需的回應速度及沉浸式體驗。

美光指出，232層NAND Flash目前正在新加坡晶圓廠量產，會優先以封裝顆粒形式及透過Crucial SSD消費性產品系列向客戶出貨，並於日後發布更多產品和供貨資訊。（編輯：張均懋）1110727

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