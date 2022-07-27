欣興上半年賺贏去年全年 盤中股價勁揚

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（中央社記者江明晏台北27日電）IC載板大廠欣興下午將召開法說會，率先釋出的財報顯示，欣興上半年每股賺近1股本，已賺贏2021年全年，提前改寫歷史新高，激勵今天盤中股價大漲近6%。

欣興下午將召開法說會，根據率先公布的上半年財報顯示，欣興上半年歸屬母公司稅後淨利新台幣136.96億元、每股盈餘（EPS）9.28元，已賺贏2021年全年8.98元、提前改寫歷史新高。

欣興今天股價率先發動，盤中上漲近6%，高點來到180元。

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欣興第2季歸屬母公司稅後淨利80.3億元，季增達41.71%、年增達3.39倍，主要受惠本業獲利暢旺，加上處分利益帶動業外表現。

欣興將於今天下午召開線上法說。欣興董事長曾子章先前在股東會受訪時曾表示，遠距商機雖趨緩，但載板應用範圍廣，網通、HPC等部分還是火熱，2025年前產能幾乎100%被預訂，他坦言ABF供需缺口有稍微縮小，成熟製程的高階產品預估到2026年還是不會太壞，市場將持續關注今天釋出的展望。（編輯：趙蔚蘭）1110727