欣興釋出展望：第3季市場需求持平

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（中央社記者江明晏台北27日電）欣興法說會釋出展望，發言人沈再生表示，第3季整體需求與第2季相當，載板維持強勁，HDI受惠進入旺季轉強，但整體仍須考量通膨、地緣衝突及庫存調整等因素。

IC載板大廠欣興今天召開法說會，第2季歸屬母公司稅後淨利新台幣80.3億元、每股盈餘（EPS）5.44元，累計上半年稅後淨利136.96億元、每股盈餘達9.28元，已賺贏2021年全年、提前改寫歷史新高。

欣興第2季載板營收季增26％，占比自63％升至68％，其中ABF載板約占83％、BT載板約17％。HDI營收季增1％，占比自21％降至19％。傳統PCB營收季增1％，占比自12％降至10％，軟板營收季減23％，占比自3％降至2％。

而欣興上半年載板營收年增達84％，占比自52％升至65％。HDI營收年增5％，占比自27％降至20％。傳統PCB營收年增3％，占比自16％降至11％。軟板營收年減6％，占比自4％略降至3％。

展望後續，欣興總經理沈再生今天表示，目前看來第3季整體市場狀況需求與第2季相當，其中第2季載板已較首季大幅增加，跳升26%，預估第3季和第2季差不多，而HDI的部分因為進入旺季，第3季會比第2季強一點、PCB持平、軟板較弱，但整體而言，因通膨、地緣政治衝突及客戶庫存調整等因素影響，加上終端需求下修，認為下半年預估不建議太過於積極，最好「逐季來看」。

針對客戶訂單是否有砍單或遞延？沈再生說，欣興客戶多半是領導和利基型廠商，難免因終端需求影響而有波動，但近年欣興主要生產較先進及利基型產品，較高階的產品影響都相對較小，觀察到高速運算HPC需求還是相對強。

另外，ABF載板的供需狀況如何？他表示，成熟產品部分市場供給多，但利基型產品當然供給少，這幾年欣興擴廠都是跟著客人腳步，配合需求來供應，但市場真正供需缺口多大，很難衡量。

第3季稼動率預估也和第2季持平，大致為載板70%至75%、HDI和PCB均為80%至90%，軟板需求相對較弱，稼動率低於70％。

欣興今年資本支出約443億元，其中80％至85％用於載板，今年預期載板產能將增加20％至287萬平方英尺；而明年資本支出約423億元，其中80％至85％用於載板。（編輯：林興盟）1110727