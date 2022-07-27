國票金規劃現金增資30億元 成立20年來首見

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（中央社記者蘇思云台北27日電）國票金控今天表示，董事會通過辦理現金增資，主要為支應充實營運資金、強化財務結構及因應未來轉投資子公司與業務擴展需求，募集總金額達新台幣30億元，是國票金成立20年來首次辦理現金增資。

國票金總經理蘇松輝表示，受到升息趨勢、股債雙空的影響，導致今年上半年獲利較去年同期大幅衰退，主要來自產業特性的因素，由於旗下並無營運成熟的商業銀行，營運易受到金融市場波動影響，雖然跟日本有合資成立樂天銀行，但因純網銀經營初期尚未損益兩平，難有獲利上的貢獻。

蘇松輝表示，因應環境變化及主管機關對於金控資本對稱性要求，已進行子公司增資因應，這是國票金成立20年來，首次辦理現金增資。

國票金也發布新聞稿說明，利率循環是短期影響，對票券產業是短空長多，一方面在升息後，有助於利差的擴大，將帶動票券公司保證業務的利差拉升；另一方面，升息循環的頂端，也會創造債券部位再投資收益的增加，即補券的契機，因此子公司已在去年積極調節債券部位及存續期間，調整風險胃納。

外界關注國票金增資是否跟先前安泰銀行併購案有關，國票金表示並無關聯，去年10月14日董事會及12月2日國票金及安泰銀行的董事會與股東會，都已分別通過，雙方辦理簽約後向主管機關申請，不過遭到主管機關核予緩議，目前尚未再送件申請。

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國票金指出，雙方所訂的股份轉換契約仍受董事會及股東會決議所拘束，契約如未展期將在今年10月中旬屆期終止。依所簽訂的股份轉換契約規定，任一方辦理現金增資，互負有通知義務，如有交易對價調整機制與協商事由，也都按股份轉換契約辦理。

根據公開資訊，國票金今年上半年累計稅後盈餘僅7.89億元，年衰退超過65%，累計每股稅後純益（EPS）為0.26元。（編輯：楊凱翔）1110727