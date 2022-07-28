防堵移轉財產規避綜所稅漏洞 財部修法指定配偶代償

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（中央社記者張璦台北28日電）財政部近日預告修正所得稅法部分條文，若納稅義務人行蹤不明，或超過繳納期限尚未繳清且無財產可供執行，或財產不夠清償欠款，國稅局得指定配偶為納稅義務人，經查配偶若無財力，則不適用。

預告期結束後，後續需經由立法院審查通過，財政部將力拚明年上路。

財政部近日預告修正所得稅法部分條文指出，綜合所得稅採家戶申報，已婚者應自行選定其中一方為納稅義務人，另一方為配偶，並由納稅義務人合併申報。

然而，實務上發生本人與配偶藉由較無資力一方擔任納稅義務人，或納稅義務人藉由隱匿、移轉財產給配偶，並滯納稅捐，以規避稅捐執行的情況。

財政部賦稅署官員舉例，近年新北市就曾發生丈夫財力雄厚，妻子相對經濟弱勢，卻是納稅義務人，雙方共同申報時存在婚姻關係、但後來離婚，妻子依舊是被執行者，無力繳清欠稅，相當無奈。

財政部表示，基於上述種種情形，參酌遺贈稅規定，定明綜所稅原納稅義務人行蹤不明，或逾繳納期限尚未繳清且無財產可供執行，或財產不足清償欠繳稅款，稽徵機關得指定配偶為納稅義務人。

不過財政部考量，配偶若為無財力支應，國稅局指定其為納稅義務人恐無實益，因此增訂但書，定明經查配偶為無資力者，則不適用。

賦稅署官員說明，所謂「無資力者」須符合兩大條件，即在課稅年度至國稅局擬指定為納稅義務人的前一年度，各該年度所得額未超過財政部公告的每人基本生活所需費用金額，且無財產可供執行，或財產不足清償原納稅義務人欠繳稅款。

同時，為加以維護國家租稅債權，在國稅局要指定配偶代償的當下，若合併申報案件的追稅核課期間5年或7年即將屆滿、或已經屆滿，符合一定態樣，可讓配偶的稅捐核課期間時效不完成。

官員進一步解釋，指定配偶為納稅義務人屬於新的處分，稽徵機關要重送稅捐文書，且這必須在核課期間內完成，因此有時效不完成相關配套措施。（編輯：潘羿菁）1110728