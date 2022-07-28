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股匯不同調 新台幣小升0.5分收29.928元

2022/7/28 18:22
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（中央社記者蘇思云台北28日電）美國聯準會宣布升息3碼（1碼是0.25個百分點），台股今天收跌；匯市則主要由外資與出口商撐場，新台幣兌美元今天收盤收29.928元，小升0.5分，終結連2貶，台北及元太外匯市場總成交金額為12.92億美元。

美國聯準會（Fed）宣布升息3碼，美股聞訊上漲，但台股今天走勢震盪，早盤一度站上萬五大關，然而尾盤電子股賣壓出籠，拖累指數由紅翻黑，終場下跌29.69點，以14891.9點作收。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超29.48億元。

外匯交易員表示，外資今天偏向匯出，但月底出口商也有實質拋匯需求，惟隨著台股走跌，轉為較為觀望；新台幣兌美元今天開盤價為29.910元，最高29.885元、最低29.943元，最後收29.928元，小升0.5分。

外匯交易員表示，Fed宣布升息3碼基本上符合市場原先預期，但短期來看，美元指數應該仍然會維持高位，新台幣短期仍會是區間整理，央行應該會持續適時出手調節。（編輯：楊蘭軒）1110728

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