台股6月崩跌 壽險業回頭加碼逾600億元

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（中央社記者謝方娪台北28日電）台股6月崩跌11.8%，金融業逢低進場接盤，金管會今天公布金融業投資股債概況，不僅壽險業6月回頭加碼台股逾新台幣600億元，證券自營商同樣加碼近200億元。

台股6月重摔近2000點、跌幅高達11.8%，壽險業5月底持有台股市值為1兆9472億元，考量大盤修正，壽險業6月底持有台股市值應下滑至1兆7174億元，不過金管會今天揭露，壽險業6月底實際持有台股市值達1兆7789億元，即壽險業趁台股大幅修正時機，進場加碼台股逾600億元。

證券自營商同樣選在6月逢低進場，若考量6月台股崩跌，證券自營商持有台股部位應自5月底的571.8億元下滑至504.32億元，不過證券自營商6月底實際持有台股部位高達686.79億元，顯示證券自營部位逢低加碼台股182億元。

金管會今天同步公布，銀行、保險及證券自營商6月底持有國內外股票部位合計達3兆1367億元，相比5月底持有國內外股票3兆4096億元，帳列金額月減2729億元，主因帳列金額包含市價波動的評價影響在內。

銀行、保險及證券自營商6月底持有國內外債券部位合計達26兆8320億元，相較5月底增加2250億元，相較去年底更大增1兆785億元。主因今年美國啟動升息，債券殖利率大幅反彈，金融業趁勢加碼債券部位，有助拉高新錢投資收益。（編輯：潘羿菁）1110728