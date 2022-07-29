林百里：元宇宙智慧醫學是未來與商機

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（中央社記者江明晏台北29日電）廣達董事長林百里今天出席「亞洲生技論壇」時表示，元宇宙世代裡的智慧醫學是眾人的未來，廣達智慧醫療布局QOCA平台，將朝提升醫院基礎建設、提供虛擬價值鏈、進入元宇宙等方向前進。

林百里今天出席「亞洲生技論壇」，以元宇宙下的智慧醫學（Smart Medicine in the Metaverse）為題發表演說。

他表示，元宇宙世代裡的智慧醫學是眾人的未來，也是很好的商機，關鍵技術的到位，等於在實體世界和元宇宙之間打開一個旋轉門，把實體世界延伸到虛擬，進入下一個世代。

他說，元宇宙有幾個關鍵技術，包括，基礎建設高速電腦運算、邊緣運算和雲端運算，而區塊鏈和人工智慧（AI）等又打開更多想像，透過資料庫的擴增，新的科技來提升互動，延伸可靠性。

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廣達的智慧醫療布局，核心即是圍繞著「QOCA計畫」，林百里分享，廣達提供的QOCA平台為醫療照顧平台，分別有三大平台，第一，AIM人工智慧醫學平台，第二是人工智慧遠距醫療，第三，是給病患的AI人工智慧平台，提供目標智慧醫療雲端服務，在台灣有7個單位在運用。

展望未來，林百里表示，QOCA平台後續的發展方項為第一，提升醫院基礎建設，第二，提供虛擬價值鏈，第三代進入元宇宙，提供全方位醫療保健。（編輯：蘇志宗）1110729