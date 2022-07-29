台股本週漲幅僅0.34% 電器電纜類指數漲近4%居冠

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（中央社記者潘智義台北29日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在15000.07點，較上週上漲50.71點，漲幅約0.34%，其中以電器電纜類指數上漲3.92%最大，鋼鐵類指數下跌5.65%最大。

證交所統計，未含金融類指數上漲25.65點，漲幅約0.20%，未含電子類指數上漲92.81點，漲幅約0.53%，未含金融電子類指數上漲24.70點，漲幅約為0.17%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆76.99億元，全體上市股票成交金額為9534.22億元，股票成交量週轉率為1.9%。

本週各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3084.75億元，占全體上市股票交易金額32.35%；電子零組件類1238.56億元，占12.99%；航運類844.4億元，占8.86%。

成交量週轉率前3名產業依序為汽車類6.3%、通信網路類5.16%、生技醫療類4.84%。

累計今年初開盤迄今共138個交易日，集中市場總成交金額為37兆4660.62億元，市場日平均成交金額為2714.93億元，股票成交量週轉率為69.94%，股票日平均成交量週轉率為0.51%。

今天全體上市公司總市值為46兆8213.51億元，較上週7月22日市值46兆6499.19億元增加1714.32億元，增幅約0.37%。（編輯：潘羿菁）1110729