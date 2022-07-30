五倍券效益遭質疑 經部：計算基礎不同無法相比

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（中央社記者曾智怡台北30日電）媒體報導審計部決算報告的五倍券效益與行政院版本落差新台幣800億，形同打臉政院；經濟部澄清，審計部引用資料是中企處計算五倍券面額的基礎效益，未考量重複使用、加碼乘數效應等，無法與後來推估數字直接相比。

媒體今天報導，行政院去年10月推出振興五倍券，宣稱將帶來逾2000億元經濟效益，但審計部前天公布決算審核報告，直指經濟部中小企業處評估經濟效益僅1200億元，兩者落差800億元，打臉政院說法。

經濟部透過新聞稿澄清，審計部引用資料是中企處以五倍券符合領用人數的直接效益，即5000元乘上可領用的2372萬人，所得約1200億元的數字。

經濟部說明，因政策甫規劃時，尚無法考量各部會、地方政府、民間業者加碼，以及重複使用的乘數效應，自然無法與後來推估的數字直接相比；在審計部查察時已有作說明，審計部最終仍決定使用此一數字，基於憲政倫理，虛心接受。

經濟部表示，政院記者會中，國發會所推估五倍券可帶動效益2000億元，是另考量民眾額外消費、紙本券重複流通使用、數位支付業者、店家及各部會與地方政府加碼後推估而得。

至於數位推動目標部分，經濟部指出，雖未能達到設定的20%目標，但若考量三倍券經驗，綁定數位五倍券民眾，已較數位三倍券增加高達241萬人，成長超過 1.3倍。

經濟部進一步說，透過共同綁定使用、回饋週期縮短、開放電商平台使用等精進數位綁定方法，以及與民間企業合作贊助，推出好食券加碼優惠等措施，讓數位五倍券綁定人數共422萬餘人，約占領取總人數 18%。

經濟部表示，雖未能達標，但已有顯著進步，將持續輔導店家導入行動支付，帶動數位轉型以提升數位普及率。

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經濟部補充，五倍券去年10月發行後，餐飲業及零售業明顯回溫，如好食券創造消費金額達58億元，直接帶動餐飲店家營收成長。餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月均創下歷年同月新高；零售業去年10月與11月及今年1月更創下歷年單月新高，顯見五倍券的振興效果。

此外，相關部會今年6月30日五倍券執行完畢後，將以科學方法，針對民眾消費通路及產業類別等項目進行調查分析，預計下半年調查出爐。（編輯：林克倫）1110730