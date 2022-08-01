廣達除息6.6元 股價開高走低暫貼息

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（中央社記者吳家豪台北1日電）MacBook代工廠廣達配發現金股利每股新台幣6.6元，今天除息，開盤參考價78元，受到大盤下挫影響，廣達今天股價開高走低，早盤跌逾1%，最低至77元，暫陷貼息。

廣達6月合併營收約1238億元，月增54.8%，年增37%；今年第2季合併營收2705億元，優於市場預期。第2季筆電出貨量1240萬台，略低於原先預估的1270萬台。

法人指出，廣達6月營收成長幅度高於筆電出貨量成長幅度，顯示高階筆電出貨比例增加，且伺服器出貨仍成長。台灣5大筆電代工廠第2季出貨量約3600萬台，季減14%，年減21%，6月出貨量皆已回到月增表現，顯示第2季受到中國封控影響的供給狀況已經恢復。

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法人表示，目前最大挑戰為第3季需求恐呈現旺季不旺，預估5大筆電代工廠第3季出貨量將季增15%、年減13%，仍需保守看待筆電相關供應鏈，預期下游調整庫存去化將延續至第3季。

廣達董事長林百里7月29日出席「亞洲生技論壇」演講表示，元宇宙世代裡的智慧醫學是眾人的未來，廣達智慧醫療布局QOCA平台，將朝提升醫院基礎建設、提供虛擬價值鏈、進入元宇宙等方向前進。（編輯：張均懋）1110801