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台積電將進駐楠梓產業園區 陳其邁：表定8月動工

2022/8/1 12:09（8/1 13:16 更新）
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台積電將進駐高雄楠梓產業園區設廠，動土期程各界關注，高雄市長陳其邁1日表示，園區表定這個月動土，詳細期程則需要協調。此為園區示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月1日
台積電將進駐高雄楠梓產業園區設廠，動土期程各界關注，高雄市長陳其邁1日表示，園區表定這個月動土，詳細期程則需要協調。此為園區示意圖。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月1日
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（中央社記者曾以寧高雄1日電）台積電進駐楠梓產業園區設廠，動土期程各界關注。高雄市長陳其邁今天說「表定這個月動土」。高市府預估，在關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形。

自由時報電子報今天報導，台積電進駐高雄楠梓產業園區投資案，確定將在8月7日動土，並提及總統蔡英文將專程南下參加。陳其邁上午訪視喜憨兒創作料理店，接受媒體聯訪被問此事表示，表定時間是會在這個月動工，詳細期程需要再協調時間，「原則上是在這個月」。

高雄市政府今天發出英、日語國際新聞稿指出，陳其邁上任後力推產業轉型，累計至今年4月底共吸引各產業投資達4981億元，重大投資案包括台積電、穩懋、默克等大廠，串接南科台南及高雄園區、橋科、仁武產業園區及楠梓產業園區，形成半導體S廊道，可望帶動產業升級轉型。

高市府預估，在關鍵大廠台積電進駐後，高雄半導體完整產業鏈將在5年內逐漸成形，帶動高階研發與設計人才等需求，整體招商預計5年內創造逾4.5萬個以上優質工作機會，帶動商業、服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。

其中，楠梓產業園區所在地為中油高雄煉油廠舊址，經整治完成、通過環評，今年4月底完成園區核定，5月點交土地給台積電設廠及取得建照；預計開始營運後將創造1500名就業人口及1576億元年產值，盼打造高雄成為全球最有價值的半導體產業聚落。

台積電今天對此表示，公司有受高雄市政府邀請參加楠梓產業園區動土典禮，高雄廠將依規劃於今年動工；依台積電規劃，將在高雄設立生產7奈米及28奈米製程的晶圓廠，預計2024年開始量產。（編輯：孫承武）1110801

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