工總提CFC暫緩上路 財部：2023實施合乎法定程序

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（中央社記者張璦台北1日電）工總今天發布2022年白皮書，內容提及多項租稅建議；針對台版CFC制度暫緩上路，財政部官員指出，行政院核定2023年實施，合乎法定程序，且CFC制度非加稅措施，不會有重復課徵問題。

為防堵台商或個人在低稅負國家或地區成立受控外國公司，保留盈餘不分配以規避稅負，行政院今年初核定營利事業及個人「受控外國公司」制度（CFC制度）將於2023年上路，台商或個人在低稅負國家或地區設有受控外國公司，將比照國內企業課稅，確保台灣掌握課稅權。

工總今天在2022年白皮書「賦稅暨金融政策」章節，提出暫緩實施CFC課稅的意見，並指企業2024年5月辦理2023年度營利事業所得稅結算申報，只要是透過受控外國公司在英屬維京BVI、開曼群島、越南、 新加坡等國外的投資，實施CFC課稅後，不論規模大小的跨國企業有海外轉投資者，皆無法再透過境外公司保留盈餘不分配方式，延緩海外股利所得稅。

工總提及，將CFC當年度盈餘視同分配，提前課稅，企業立即產生稅務法遵成本倍增、重復課稅及稅負增加等衝擊，影響企業的營運與財務。

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對此，財政部官員表示，台版CFC制度將在2023年上路，以配合經濟合作暨發展組織（OECD）「稅基侵蝕與利潤移轉」（Base Erosion and Profit Shifting，BEPS）1.0，全球目前有超過50個國家已施行，新加坡、香港也已上路，進行相關資訊交換；且依照立法院財委會決議，自境外資金匯回專法落日後1年內，須報請行政院核定CFC制度施行日期，屬於法定程序。

官員表示，CFC並非加稅措施，僅在受控外國公司帳面有盈餘未分配時，先行課徵，是提早課稅，不影響個人、企業海外投資收益，也不會有重復課稅的問題。（編輯：楊蘭軒）1110801