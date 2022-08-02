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鴻海拚減碳 目標2030年台灣廠辦100%淨零排放

2022/8/2 11:28
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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）鴻海拚綠色智能循環經濟，訂定減碳淨零短中長期目標，中期目標之一，是2030年台灣廠區辦公室據點要達到100%淨零排放。

鴻海1日公布2021年度永續報告書，董事長劉揚偉在報告書中指出，鴻海今年制定6大企業社會責任（ESG）策略與32項長程目標，涵蓋綠色智能、循環經濟、幸福發展、共贏共榮、鴻傳永續及海納治理，以6大策略為基石，結合本業核心能力，透過目標制定，讓集團上下都有明確的指標可以遵循與努力，提升環境永續、社會參與及公司治理三大領域的投入成效。

關於綠色智能、循環經濟，鴻海表示，去年節能目標值5%，集團實際節能率5.56%，達成年度節能目標。此外，鴻海去年展開1587項節能改造項目，投入新台幣17.5億元，項目涵蓋製程節能改造、空調/空壓/照明改善與其他項目，節能效益近13億元，去年清潔能源使用占比5.17%。

在減碳淨零部分，鴻海規劃短中長期目標，其中短期目標，鴻海重申2025年碳排放量較2020年降低21%；中期目標規劃2030年台灣廠區辦公室據點100%淨零排放、碳排放量較2020年降低42%，2035年碳排放量較2020年降低63%；重申長期目標2050年前實現價值鏈淨零排放目標。

鴻海在4月下旬宣示ESG永續發展環境（Environmental）領域7大長程目標，7項內容除了2050年實現溫室氣體淨零排放，還包括到2030年綠電使用占比50%以上；到2025年用水密集度下降6%、廠區塑料內循環比例60%以上、至少取得5座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）廠區、廠區工業污水排放水質監測系統建置率100%，以及建立至少3座空氣品質系統監測示範廠區。（編輯：張均懋）1110802

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