陽明海運攜手星展銀 綠色定存推動永續發展

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（中央社記者蘇思云台北2日電）星展銀今天表示，陽明海運向星展銀行台北分行承作新台幣10億元綠色定存，以作為星展台北分行推動綠色貸款及永續連結貸款的資金來源。這是台灣首家以綠色定期存款方式加入永續發展行列的海運業者。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團的三大永續主軸包括負責任的銀行、負責任的企業營運和創造社會影響力，作為永續金融的領導品牌，星展除了自身落實永續，更結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，為台灣永續貢獻一己之力。

星展銀行推出企業客戶新台幣綠色定期存款，根據統計，截至今年6月底，已有18家企業響應，規模近新台幣55億元，橫跨包括晶圓代工、面板、石化、航空、電子商務、電腦硬體、零售等七大產業。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，企業透過綠色定存不僅可為永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視，樂見更多企業一同響應。

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陽明海運成立於1972年，專注於全球化與精緻化的海運運輸經營，營業項目涵蓋貨櫃航運、散裝航運、碼頭事業、物流事業。至今已發展成為全球知名提供貨櫃運輸的海運業者，為台灣第2大貨櫃航商。根據Alphaliner統計，截至2022年7月26日，陽明海運在全球航商運力排名第9名。

陽明海運表示，從本業出發，在船隊管理上持續透過船體優化、環保新船布建與智慧化監控系統引進等措施，同時也展開氣候相關財務揭露（TCFD）與完成溫室氣體盤查作業，透過綠色定存的合作，存款資金將運用在綠能及ESG相關放款上，可進一步共同促進環境永續的目標。（編輯：林淑媛）1110802