小額終老新契約衝高 上半年賣13萬件逼近去年全年

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（中央社記者謝方娪台北3日電）金管會為普及民眾基本保險保障，推動較市售終身壽險打7折的小額終老保險，今年上半年小額終老保險新契約件數達13萬738件、年增近2倍，光上半年賣出件數就已逼近去年全年。

超高齡社會即將來臨，在金管會推動下，壽險業自2017年開賣政策性保險「小額終老保險」，讓民眾可透過保費相對便宜、約為一般市售終身壽險7折的小額終老保險，強化基本保險保障。

金管會公布，今年前6月小額終老保險新契約件數合計13萬738件，相比去年同期4萬5427件，年增高達1.88倍，且光上半年就已逼近去年全年賣出14萬7884件的成績。

前6月小額終老保險新契約保費收入衝高至新台幣28.64億元，相較去年同期10.33億元，年增也達1.77倍。

金管會保險局副局長張玉煇分析，主因去年7月金管會進一步放寬小額終老保險投保限制，主契約保額上限由50萬元拉高至70萬元、每人限買件數由2件鬆綁為3件，帶動小額終老投保情形持續回溫。

若從新契約保費觀察，小額終老保險銷售王為中華郵政，其次依序為富邦人壽、國泰人壽。

金管會同步公布，今年前6月長照險新契約件數為4萬5327件，相比去年同期4萬5591件，微幅年減0.6%；前6月新契約保費收入12.21億元，相比去年同期12.4億元，年減1.5%。

張玉煇說，今年上半年長照險投保情形和去年同期相當接近，並未有明顯變化，且因長照險大部分為長期契約，通常每人只要投保一張，因此持續有新契約增加，即表示投保長照險民眾有穩定持續成長。

若從新契約保費而言，上半年長照險銷售冠軍為南山人壽，其次為國泰人壽、富邦人壽。（編輯：潘羿菁）1110803