慧洋-KY前7月獲利創同期新高 每股稅前賺10.66元
2022/8/3 16:17
（中央社記者賴言曦台北3日電）散裝航商慧洋-KY今天公告，今年累計前7月合併營收達新台幣156.75億元，年增63.96%，稅前淨利79.55億元，年增156.17%，自結每股稅前盈餘10.66元，獲利再創歷年同期新高。
慧洋7月合併營收23.43億元，年增39.89%，稅前淨利10億元，年增55.84%，自結每股稅前盈餘1.34元。
慧洋表示，7月受到歐美市場假期、中國市場尚未回復，加上全球通貨膨脹等因素影響，運價指數持續走跌，看好後市有需求回補的可能，將保持審慎樂觀的態度應對後續市況變化。
船隊布局方面，慧洋指出，今年6艘新船均已完成交付並投入營運行列，2023年、2024將分別有7艘、4艘船舶陸續加入，維持穩定採購新船政策。
慧洋表示，2023年兩大環保新規上路後，未符合法規的船舶將面臨降速甚至淘汰，慧洋擁有最大數量與比重的節能船隊，可將衝擊降至最低。
展望未來，慧洋預期2022年度換約漲幅將達42%，雖近期散裝運費走跌，在後續需求回補，以及環保法規造成船舶供給缺口擴大的狀況下，2023散裝榮景將可望持續。（編輯：張均懋）1110803
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