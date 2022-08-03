譜瑞-KY第2季獲利創新高 第3季營收恐減31%
2022/8/3 17:35
（中央社記者張建中新竹3日電）高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY第2季稅後淨利新台幣17.95億元，創新高，每股純益22.51元。受客戶調節庫存衝擊，譜瑞-KY第3季營收恐將季減23%至31%。
譜瑞-KY下午舉行線上法人說明會，公布第2季營運結果。受惠商用筆記型電腦市場需求強勁，譜瑞-KY第2季營運繳出亮麗成績單，營收與獲利同創新高。
譜瑞-KY第2季營收2.16億美元，折合新台幣63.83億元，季增8.23%，毛利率47.24%，較第1季下滑0.58個百分點，稅後淨利17.95億元，季增8.36%，每股純益22.51元。
譜瑞-KY累計上半年營收新台幣122.82億元，年增32.8%，毛利率47.52%，較去年同期揚升1.09個百分點，稅後淨利34.51億元，年增50.4%，每股純益43.42元。
展望未來，譜瑞-KY董事長趙捷表示，下半年包括個人電腦及筆記型電腦市場需求下滑，客戶調整庫存，譜瑞-KT第3季營收將約1.5億至1.66億美元，季減23%至31%。
譜瑞-KY預期，第3季毛利率將維持在44.5%至48.5%水準，與第2季的毛利率目標相當。趙捷說，產品組合是牽動毛利率表現的關鍵。（編輯：林淑媛）1110803
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