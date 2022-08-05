全家第2季營運回穩 上半年每股賺2.35元

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（中央社記者江明晏台北5日電）全家便利商店今天公布第2季暨上半年財報，第1季受疫情、氣候、過年旺季人潮未現等因素干擾，但第2季營運已明顯回穩，帶動上半年每股盈餘2.35元，較去年同期略減。

全家第2季合併營收新台幣221.9億元，稅後淨利3.7億元，歸屬母公司淨利3.5億元，年增0.21%，每股盈餘1.59元，較去年同期微增0.01元。

全家累計上半年合併營收431.9億元，年增4.46%，稅後淨利5.49億元，年減23.1%，歸屬母公司淨利5.2億元，年減21.9%，每股盈餘2.35元，較去年同期略減0.66元。

全家表示，上半年營收成長，來自便利商店本業淨增86家，總店數達4066家，但獲利表現則不如預期，主因第1季受疫情升溫、氣候多雨、過年旺季人潮未現等干擾，第2季整體營運已明顯回穩，單季營收、獲利雙雙向上，從而帶動轉投資事業中支援本業的福比麵包、屏榮與晉欣鮮食的獲利成長，至於水平展開的餐飲事業「全家國際餐飲」擺脫去年3級警戒因素後，營收獲利大躍進，旗下3品牌總店數達65家。

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全家說，重大投資於第2季依既有事業計畫穩健進行。因應長遠展店計畫和著眼電商經濟，斥資5.6億元的新花蓮多溫層物流中心於5月開工動土，新台中物流廠也積極建設中，預計於明年陸續稼動；為擴大1500萬會員的點支生態圈，轉投資電子支付新事業旗下的全盈+PAY已於4月底正式推出。

展望第3季，全家指出，高溫、暑假、疫情趨緩、國旅補助上路等，都有助帶動人潮出籠與點燃業績動能。且鮮食新品推陳出新，中元、中秋等節日商機掌握，APP OMO新服務陸續上線，皆可望驅動下半年整體績效。（編輯：蘇志宗）1110805