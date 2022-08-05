科際精密下半年毛利率看佳 全年獲利拚增20%

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）科際精密董事長張智今天展望下半年營運，營收將與上半年持平，毛利率則可望提升，電動車帶動氣動系統出貨成長，全年獲利可望年增10%至20%。

科際精密下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望下半年營運，張智表示，受到終端消費市場需求減緩影響，預期下半年營收較上半年持平，氣動腰托系統在電動車市場銷售成長下，出貨將持續成長。

張智預期，受美元匯率升值、材料成本下降帶動，下半年毛利率較上半年提升；全年獲利在營收、毛利率成長及匯率助攻下，預期將較去年成長10%至20%。

展望明年營運，張智表示，整體業績審慎樂觀，目標營收預期持續成長；受惠全球電動車市場高速成長，車用氣動腰托與按摩系統應用銷售可續成長；國際大廠地板清潔產品及飲用機等產品問世，包括氣泵、水泵、水閥產品可望獲客戶採用。張智表示，明年電動車客戶可續成長，明年第1季也會導入另一家新客戶，明年第2季家電也將切入國際大廠地板清潔項目，從越南新廠出貨。

科際精密第2季合併營收新台幣3.96億元，季增20.42%，年增8.77%，第2季合併毛利率32.77%，季增2.87個百分點、年增1.38個百分點，單季稅後淨利約6060萬元，季增42.8%、年增75.3%，第2季每股基本純益2.03元，優於第1季EPS 1.44元。科際精密上半年獲利1.03億元，年增58%，上半年每股基本純益3.46元，優於去年同期EPS 2.2元。

科際精密主要生產研發微型泵、微型閥等產品，總部位於台灣新北市中和，在中國大陸廈門、越南設有工廠，去年成立醫材事業部門，主力產品包括液泵、氣泵、電磁閥、車用氣動腰托和按摩模組、負壓傷口輔助治療器等。（編輯：楊凱翔）1110805