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華新上半年每股賺2.71元 擬再投資印尼鎳廠近3成股權

2022/8/5 20:02
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（中央社記者潘智義台北5日電）電纜及不銹鋼廠華新麗華今天公布上半年稅後淨利新台幣92.89億元，每股純益2.71元；華新董事會並決議以增資入股方式，取得印尼鎳廠約 29.5%股權。

華新今天公布上半年營收930.4億元，營業毛利107.55億元；營業利益約684.16億元，稅後淨利92.89億元，每股純益2.71元。

華新董事會今天並決議以增資入股方式，取得印尼鎳廠PT. Westrong Metal Industry （緯創公司）約29.5%股權，交易金額為1.46億美元。

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華新目前投資兩家鎳廠，包括投資旭日持股50.1%、緯創持股是29.5%，雖然兩家產能都是5.5萬噸，按持股比例可掌握的整體鎳產量預計增加至8.4萬噸。

緯創公司位於印尼緯達貝青山工業園區（Indonesia Weda Bay Industrial Park），正興建4條冰鎳迴轉窯電爐產線及1座每小時發電量38萬KW的自有電廠，將於2024年第1季量產，每年可生產純鎳金屬5萬5000噸，供應電動車（EV）與儲能設備等製造廠商所需。（編輯：張良知）1110805

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