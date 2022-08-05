中光電出貨降溫 7月營收月減2成

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（中央社記者潘智義台北5日電）背光模組廠中強光電今天公布7月自結合併營收約新台幣41.46億元，較6月減少21%，但年增3%。累計今年前7月合併營收298.55億元，較去年同期成長16%。

中光電新聞稿說明，在6月季底出貨高峰效應後，影像產品7月出貨量約15.2萬多台，合併營收約22.03億元，分別較6月減少37%及31%；相較去年同期則分別大幅成長137%及92%。

中光電今年前7月影像產品出貨量約84.3萬多台，合併營收約120.15億元，分別較去年同期大幅成長77%及68%，主因受惠於家用娛樂及智能微投影產品出貨持續成長帶動。

展望8月，受到料況不穩及出貨遞延影響，中光電預估影像產品出貨量將下滑3成左右，但相較去年同期仍將大幅成長。

另外，中光電節能產品7月合併營收約16.54億元，受淡季及資訊電子應用產品需求疲弱影響，較6月及去年同期分別減少約11%及22%。

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中光電7月節能產品整體出貨量約281.7萬片（台），月減11%。累計今年前7月節能產品合併營收約143.28億元，較去年同期成長10%，主因受惠於大尺寸電視、公用顯示器及筆電機種出貨比重增加，帶動平均銷售價格年增19%。

展望8月，電視、公用顯示器及筆電機種需求回溫，液晶顯示器（Monitor）需求則仍疲弱，因此中光電預估節能產品整體出貨量將較7月小幅成長。（編輯：楊凱翔）1110805